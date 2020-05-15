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Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Oya Aydoğan, 2016 yılında aort damarı yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Gurur Aydoğan, annesinin eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınlayarak, "Bugün sen gideli tam 4 sene oldu meleğim. Seni çok seviyorum. Her gün aklımdasın" ifadelerini kullandı.

'ANNEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

Aydoğan, sanatçının vefatından sonra yaptığı bir açıklamada, annesini özlediğini ama hayatına devam ettiğini söyleyerek "Annem bana hayatım boyunca kimseye mahcup etmeyecek derecede birikim bıraktı" ifadelerini kullanmıştı.