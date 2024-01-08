31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken yavaş yavaş adaylar da belli oluyor. İYİ Parti de Belediye Başkanı adaylarını açıklamaya başladı. Bu isimlerden biri de Gürhan Özcan olarak açıklandı. Gürhan Özcan, İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Peki, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Gürhan Özcan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...