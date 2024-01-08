İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gürhan Özcan kimdir?
31 Mart günü yapılacak yerel seçimler ile Türkiye bir kez daha sandığa gidecek. Bu kapsamda açıklanan isimlerden biri de Gürhan Özcan oldu. Özcan, İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için adaylığını koydu. Peki, Gürhan Özcan kimdir ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru giderken yavaş yavaş adaylar da belli oluyor. İYİ Parti de Belediye Başkanı adaylarını açıklamaya başladı. Bu isimlerden biri de Gürhan Özcan olarak açıklandı. Gürhan Özcan, İYİ Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Peki, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Gürhan Özcan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi görevdeydi? İşte, detaylar...
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MANİSA BELEDİYE BAŞKANI ADAYI KİM OLDU?
31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde Gürhan Özcan, İYİ Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.
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GÜRHAN ÖZCAN KİMDİR?
Gürhan Özcan, Ortapedi ve Travmatoloji uzmanıdır. İYİ Parti’den 28. dönem milletvekili aday adayı olan Op. Dr. Gürhan Özcan bugüne kadar hekim kimliği ile tanınıyordu.
Daha sonra İYİ Parti'ye katılan Özcan, sonrasında il istişare kuruluna seçilerek aktif olarak il ve ilçe teşkilatlarında görev aldı.
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GÜRHAN ÖZCAN HAYATI VE SİYASİ GEÇMİŞİ
Özcan son olarak İYİ Parti’den 28. Dönem 5.sıra milletvekili aday adayı olmuştu. Özcan, şimdi de Manisa Belediye Başkanı olmak için adaylığını koydu.