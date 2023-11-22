Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gupse Özay: Evde baba - kız aşkı var - Magazin haberleri

        Gupse Özay: Evde baba - kız aşkı var

        Kızı Jan Asya'yı geçen yıl kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Gupse Özay, samimi açıklamalarda bulundu. Özay, "Her anne - baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza. Kız çocuklarıyla babaları arasında aşk oluyormuş onu da deneyimledik büyük bir aşkla" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:09 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gupse Özay'ın bir anneyle babanın lohusalık döneminde yaşadıklarını anlattığı filminin çekimleri tamamlandı. Özay, "Son sahne çekildiği an duygusal anlar yaşadık ve gözyaşlarımı sildim" dedi.

        • 2

          "ZORLUK ÇEKTİĞİMİ FARK ETTİM"

          29 Temmuz 2020'de nikâh masasına oturduğu Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren Gupse Özay, geçtiğimiz yıl kızı Jan Asya'yı kucağına almıştı. Başka iki senaryo yazarken lohusalık dönemi yüzünden konsantre olamadığını belirten oyuncu, "Ben başka iki film yazıyordum fakat onları yazarken zorluk çektiğimi fark ettim. Çocuğum uyandı, uyanmadı derken konsantre olamıyorum dedim ki: Ben niye bunu yazmıyorum? İlk annelik ve çocuk dönemi değişikmiş gerçekten bunu yazayım dedim ve çok hızlı yazdım" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "EVDE KOMEDİ HAVASI ESİYOR"

          Senaryo yazarken eşi Barış Arduç'un kendisine destek olduğunu söyleyen Gupse Özay, "Barış, senaryonun ilk yazılışından beri hep yanımda ve hâkim. Çekilen sahneleri izledikçe çok gülüyor. Evde bir komedi havası esiyor" diye konuştu.

        • 4

          "BARIŞ EVDE ÇOCUK BAKIYOR"

          Set boyunca eşi Barış Arduç'un kızları Jan Asya ile ilgilendiğini belirten Gupse Özay, "Barış evde bebekle ilgileniyor. Ben çocuğumu çok güvenerek babasına bırakıyorum ve çalışabiliyorum. Fakat çocuk bir babacı oldu, devamlı 'Babam' diye sesler geliyor" dedi.

          Kızı Jan Asya ve eşi Barış Arduç arasında baba - kız aşkı olduğunu söyleyen Gupse Özay, "Her anne - baba gibi biz de düşkünüz çocuğumuza kız çocuklarıyla babaları arasında aşk oluyormuş onu da deneyimledik büyük bir aşkla" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "KIZIMIN KOMİKLİĞİ BANA ÇEKMİŞ"

          Kızının kendisine benzediğini belirten Gupse Özay, "Büyüdükçe konuşmaya ve yürümeye başlıyor. Benim için daha kolaylaşıyor çünkü ben kaygılı ve panik bir anneydim. Tatlı ve komik bana çekti galiba" diye konuştu. Lohusalık döneminde zorlandığını aktaran Özay, ayrıca "Doğumdan sonraki süreç çok sıkıntılıydı, hamilelik aşırı kolaydı. Doğduğu anda ben hiç uyumadım, uyursam Jan Asya'ya bir şey olacak gibi hissediyordum" ifadelerini kullandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İSKİ baraj doluluk oranını açıkladı! İşte son veri!
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        İsrail saldırılarını durduracak: Geçici ateşkese onay
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        OpenAI'da CEO krizi çözüldü
        "Kazanmak için yaratılmış"
        "Kazanmak için yaratılmış"
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        İçinde 600 bin TL'lik altın vardı! Halı yıkamaya gitti!
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        Montella’nın ağabeyi rahatsızlandı! Milli Takım uçağı Münih'e indi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        Çocuklara grip aşısı uyarısı!
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Cumhuriyet tarihinde bir ilk!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Eski kocasını silahla vurdu! Serbest!
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Serdar Ali Çelikler: Şampiyonada başarılı olacağız
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        Mehmet Ayan yazdı: Teşekkürler Türkiye
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        O kişiler çocuk işçi çalıştıramaz
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        5 öğrenciye cinsel istismar! Yurt eğitmeni tutuklandı!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        EURO 2024'e lider gidiyoruz!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Habertürk Anasayfa