24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
109 Türk mühendisi tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan ve 20 Şubat tarihinde 3 bin kişinin katılımı ile tanıtılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin (KKTC) yerli ve milli otomobili Günsel'in tanıtım ofisi Lefkoşa Dereboyu'nda açıldı.Tanıtım ofisinde Günsel marka ürünlerinde satışı yapılacak.
Üretim aşamasına gelen 'B9´un görücüye çıktığı ve otomobil severlere Günsel B9 modelini yakından inceleme fırsatı sunan 'Günsel Tanıtım Ofisi'nde, yerli otomobil ile ilgili model, marka ve teknik özellikleri ile detaylı bilgiler alınabiliyor. Büyük heyecan ve merakla beklenen Günsel markasını deneme fırsatının kapılarını açan tanıtım ofisinde Günsel B9 için test sürüşü randevusu da alınabilecek. Günsel Tanıtım Ofisinde, Günsel marka ürünlerinde satışı yapılacak.
İKİNCİ MODEL DE SERGİLENİYOR
Günsel B9 ile otomotiv sektörüne giriş yapan Günsel'in, iç ve dış tasarımı yanı sıra, farklı donanım özellikleri de olan SUV segmentinde bulunan ikinci modeli 'J9'da tanıtım ofisinde sergileniyor. 'J9' dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olduğu ifade edildi.
Günsel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin otomobil üreten ülkeler arasında yer alarak otomotiv sektörüne giriş yaptığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, otomotiv sektöründe yaşanan değişim ve gelişimlere paralel olarak hedeflerini planladıklarını ve yatırımlarını sürdürerek daha geniş kitlelere ulaşma imkanı yaratmayı istediklerini söyledi. Günsel, elektrikli otomobil piyasasında güvenilir ve prestijli bir marka haline gelme stratejilerine bağlı olarak tanıtım ofisinin, marka bilinirliğini oluşturmak ve markalaşma sürecini hızlandırmak adına kurumsal kimlik vizyonlarının bir konsepti olduğunu belirtti.
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "İleri teknoloji ve tasarımla donatılan Günsel ile elektrikli otomobil segmentinde inovatif bir marka olarak ülkemize ve bölgemize değer katmayı hedeflerken, seri üretime geçilmesiyle birlikte başlayacak satış ve satış sonrası verilecek hizmetlerde önem taşıyor. İlk olarak Günsel B9´u meraklılarının ve otomobil tutkunlarının beğenisine sunuyoruz" dedi.
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