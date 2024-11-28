Günlük yürüyüş ömrü uzatabilir

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmaya göre, düzenli yürüyüş, kalp krizinden ölüm riskini yarı yarıya azaltırken, yaşlanmayı da geciktirerek, ömrü uzatıyor. Egzersiz, sinir ve beyin sağlığını koruma altına alarak; unutkanlık, bunalım, kemik erimesi ve yaşlanmayı yavaşlatarak obezite, kolon ve meme kanseri gibi bazı kanser risklerini azaltıyor.

Uzmanlara göre, fiziksel aktiviteye katılmak, kemik yoğunluğunun korunmasına, vücut yağının azalmasına ve daha iyi kardiyovasküler sağlığa neden olabilir. Ayrıca hem ruh hali hem de bilişsel işlevlerde iyileşmeye yol açabilir.

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Koşu ve ağırlık antrenmanının, kardiyovasküler veya kas-iskelet sistemi sağlığı gibi farklı fizyolojik sistemleri hedef aldığını belirten uzmanlar, yürüyüşün doğal antidepresan olduğunu, zihinsel fonksiyonları geliştirdiğini ve hatta demans başlangıcını geciktirebileceğini söylüyor. Yapılan araştırma egzersizin sağlığa faydalı olduğunu gösterirken, düzenli egzersiz yapanlarda sadece 6 ay sonra, DNA'nın onarılmasına yardımcı bazı değişiklikler görüldüğü ifade ediliyor.