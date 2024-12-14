Günlük yaşamda maruz kalınan radyasyondan nasıl korunabiliriz, radyasyon bizi nasıl etkiler?

Radyasyona maruz kalma doğal (örneğin evlerdeki radon gazı), planlanmış (tıbbi veya mesleki) ya da kazara gerçekleşen durumlardan kaynaklanabilir. Bu maruziyet, dışsal (cilt, saç veya kıyafetlerde kontaminasyon olsun ya da olmasın), içsel (solunum, yutma veya kirli bir yara yoluyla) veya her ikisinin bir kombinasyonu şeklinde olabilir.