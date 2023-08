Günlük tutma alışkanlığını 70 yıldır bırakmadı

Uyandığında okuduğu sure ve dualardan akşam uyuduğu saate, hava sıcaklığından çevre olaylarına, vefat eden mahalleliden yeni doğanlara gün içinde gördüğü her şeyi günlüğüne not alan Hastaoğlu sağlığı elverdikçe bu alışkanlığı sürdürmek istiyor.