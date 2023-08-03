Günlük tutma alışkanlığını 70 yıldır bırakmadı

Başladığından beri bir günü bile atlamadığını belirten Hastaoğlu, "Deftere her gün ne yaptıysam onu yazıyorum. Misafirim gelmişse onu yazıyorum. Boş kalan günüm hiç olmadı. Ölenlerin isimlerini de defterin arka sayfasına yazıyorum. Nerede öldüğü, nereye defnedildiğini açık açık yazıyorum. Belediyede cenaze bilgilerinde yanlışlık olursa bana soruyorlar. Ben de isminden bulup bilgileri veriyorum" dedi.