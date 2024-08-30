4. BAŞ AĞRISI

Herkesin ara sıra başı ağrır, ancak dehidrasyonun (dehidrasyon, vücudun aldığından daha fazla su kaybetmesi durumudur) en önemli belirtilerinden biri baş ağrısıdır. Dehidrasyon, beyninize giden kan akışının ve oksijenin azalmasına neden olabileceğinden, iltihaplanmaya da yol açabilir. Beyindeki iltihaplanma tehlikelidir ve en iyi ihtimalle baş ağrısına neden olabilir. En kötü durumda ise beyin hasarına yol açabilir.