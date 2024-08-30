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        Haberler Bilgi Yaşam Günlük su ihtiyacımızı karşılamazsak ne gibi sorunlarla karşılaşırız?

        Yeterli miktarda su tüketmediğimiz takdirde vücudumuzda ne gibi olumsuz etkiler meydana gelir?

        Hepimizin bildiği gibi su, sadece insanlar için değil, tüm canlılar için olmazsa olmazdır. Günlük belirli bir oranda su tüketmemiz gerekir. Aksi takdirde vücudumuzda bazı aksaklıklara ve sağlık problemlerine neden olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:00
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        • 1

          Yeterince su içmediğinizi düşünüyor ve aşağıdaki belirtilerden herhangi birini fark ediyorsanız, gün içinde daha fazla su tüketmeye başlamalı, sağlığınızı düşünmeli ve daha dikkatli olmalısınız.

        • 2

          1. CİLDİMİZDE KURULUK

          Cildimiz en büyük organımız olduğundan, nemli kalmaya ihtiyaç duyması şaşırtıcı olmayabilir. Dehidrasyonun (Dehidrasyon, vücudun aldığından daha fazla su kaybetmesi durumudur.) en erken belirtilerinden biri kuru cilttir. Cildiniz tam olarak nemlendirilmemişse, vücudunuzun onu temiz tutması ve detoks yapması zordur. Bu da enfeksiyonlara, kızarıklıklara veya çatlaklara yol açabilir.

        • 3

          2. GÖZLERDE KURULUK

          Susuz kalmak gözlerinizin kurumasına ve kanlanmasına neden olabilir. Vücudunuzun, gözlerinizi ve görsel sağlığınızı korumak için gerekli olan gözyaşı kanallarınızı nemlendirmek için suya ihtiyacı vardır.

        • 4

          3. AĞIZDA KURULUK

          Sadece susuzluk değil, kuruluk da bir sorundur. Tükürük, ağzınızı temiz tutmak için gereklidir ve sürekli kuru bir ağız diş çürümesine yol açabilir.

        • 5

          4. BAŞ AĞRISI

          Herkesin ara sıra başı ağrır, ancak dehidrasyonun (dehidrasyon, vücudun aldığından daha fazla su kaybetmesi durumudur) en önemli belirtilerinden biri baş ağrısıdır. Dehidrasyon, beyninize giden kan akışının ve oksijenin azalmasına neden olabileceğinden, iltihaplanmaya da yol açabilir. Beyindeki iltihaplanma tehlikelidir ve en iyi ihtimalle baş ağrısına neden olabilir. En kötü durumda ise beyin hasarına yol açabilir.

        • 6

          5. AĞIZ KOKUSU

          Dehidrasyonun neden olduğu tükürük eksikliği ağızda bakteri ve asit artışına yol açar. Su içmek tükürük üretimini yüksek tutar. Ancak susuz kaldığınızda bu bakteriler çoğalır ve kötü bir koku bırakır.

        • 7

          6. İDRAR RENGİNDE DEĞİŞİKLİK

          Daha fazla suya ihtiyacınız olup olmadığını anlamak için idrarınıza bakabilirsiniz. Koyu sarı ve kehribar rengi idrar, susuzluğu gösterir. Çünkü toksinlerin vücuttan atılması için suya ihtiyaç vardır. Susuz kaldıysanız, daha az sıklıkta idrara çıkabilirsiniz.

        • 8

          7. KABIZLIK SORUNU

          Susuz kaldığınızda, gerektiği kadar bağırsak hareketi yapamayabilirsiniz. Sadece küçük topaklar üretebilir ve dışkınız kuru görünebilir. Su, sindirime yardımcı olur; bu nedenle düzenli kalmak için daha fazla su içmeniz gerekir.

        • 9

          8. SÜREKLİ AÇLIK HİSSİ

          Susuzluk bariz bir işaret olabilir. Asıl önemli olan, bastırılamayan bir susuzluktur. Dehidrasyon aynı zamanda şiddetli açlığa neden olur ve sürekli yemek istemenize yol açabilir. Kendinizi sürekli atıştırmalıklara uzanırken buluyorsanız, daha fazla su içmeyi deneyin.

        • 10

          9. EKLEM AĞRILARI

          Kıkırdak ve omurga disklerinizin suya ihtiyacı vardır. Yaklaşık %80'i sudan oluşur; bu nedenle kemiklerinizin birbirine sürtünmesini önlemek için su gereklidir. Su eksikliği sadece ağrıya neden olmakla kalmaz, aynı zamanda kemik hasarına da yol açabilir.

        • 11

          10. KAS KÜTLESİNDE AZALMA

          Vücudunuzun diğer kısımları gibi kaslarınız da sudan oluşur. Bu nedenle, daha az su aldığınızda kas kütlenizi kaybedersiniz. Su ayrıca kas yorgunluğunu, iltihaplanmayı ve ağırlık kaldırma ile ilişkili ağrıları önler.

        • 12

          11. İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİ

          Su, vücudumuzun temizlenmesine katkıda bulunur ve hastalıkları ile toksinleri vücudumuzdan atar. Hastalık ve rahatsızlıklardan iyileşmek için suya ihtiyacımız vardır.

        • 13

          12. SÜREKLİ YORGUNLUK HİSSİ

          Vücudumuz dışarıdan su alamadığında, içeriden, örneğin kanımızdan su çeker. Bu da vücutta ve kanda oksijenin azalmasına neden olarak bizi yorgun bırakır. Düzenli olarak öğleden sonra çöküş yaşıyorsanız, daha fazla su içmenin zamanı gelmiş demektir.

          Kaynak: Awarenessact

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