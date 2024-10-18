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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNLÜK KİRALANAN EV | İstanbul'da günlük kiralanan 269 ev mühürlendi! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da günlük kiralanan 269 ev mühürlendi!

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, günlük kiralanan evlere yönelik gerçekleştirilen denetimde 269 daire ile 2 ofis mühürlendi, 20 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:43
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        Günlük kiralanan 269 ev mühürlendi!
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        İstanbul'da, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Kaymakamlığı komisyon ekibi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlileri, gelir idaresi memurları ve zabıta ekiplerince, Gökevler Mahallesindeki bir sitede günlük kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.

        269 DAİRE VE 2 OFİS MÜHÜRLENDİ

        AA'da yer alan habere göre denetimde, günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 269 daire ile 2 ofis mühürlendi.

        20 KİŞİYE YASAL İŞLEM YAPILDI

        İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı konutlarını kiraya verdiği belirlenen 20 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülerek haklarında yasal işlem yapıldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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