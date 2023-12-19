Günlük hayatta sıkça kullanıyoruz! Bu kısaltmaların anlamları ne?
Kısaltmalar, günlük iletişimin temel bir parçası haline gelmiştir ve pek çok alanda sıkça karşımıza çıkar. İnternet çağının hızıyla birlikte, kısa ve öz ifadeler hem zamandan tasarruf sağlar hem de iletişimi hızlandırır. Ancak, kısaltmaların anlamları genellikle herkes tarafından bilinmez ve bu durum, iletişimde bazı karışıklıklara yol açabilir. İşte günlük hayatta sıkça kullandığımız kısaltmaların anlamları...
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Gündelik konuşmalarımızda ve dijital iletişimde sıkça kullandığımız kısaltmalar, iletişimi hızlandıran ve kolaylaştıran araçlardır. Bu kısaltmalar, zamanın hızla ilerlediği dijital çağda önemli bir role sahiptir. Peki, bu kısaltmaların anlamları nelerdir?
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AI
Artifical Intelligence, Yapay Zeka
- 3
LAZER
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Uyarılmış Radyasyon Salınımı ile Işığı Yükseltme
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- 4
WC
Water Closet, Sifona Sahip Tuvalet
- 5
SIM
Subscriber Identity Module, Abone Kimlik Modülü
- 6
USB
Universal Serial Bus, Evrensel Seri Yol
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- 7
ATM
İngilizce bir kısaltma olan ATM, Automated Teller Machine yani otomatikleştirilmiş banka memuru makinesi anlamına gelmektedir.
- 8
WI-FI
Kablosuz internet olarak bildiğimiz wi-fi yanlış olarak Wireless Fidelity, Kablosuz Doğruluk olarak bilinmektedir. Fakat Wi-Fi Birliği kurucularından Phil Belanger wi-fi kelimesinin bir kısaltma olmadığını, kablosuz internet teknolojisini ifade eden "IEEE 802.11b" yerine daha kısa ve akılda kalan bir sözcük için kullandıklarını belirtmiştir.
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VPN
Virtual Private Network, Sanal Özel Ağ
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- 10
İşte günlük hayatta kullandığımız diğer kısaltmalar ve anlamları;
LED: Light Emitting Diode, Işık Yayan Diyot
LCD: Liquid Crystal Display, Sıvı Kristal Ekran
PM/AM: Post Meridiem / Ante Meridiem Öğleden Sonra, Öğleden Önce
PIN: Telefonlarda ve ATM'lerde güvenlik amaçlı kullanılan PIN, Personal Identification Number, Kişisel Kimlik Numarası anlamına gelmektedir.
RADAR: RAdio Detection And Ranging yani Radyo Tespit ve Tarama anlamına gelmektedir.
SMS ve MMS: SMS, Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi) anlamına gelmektedir.
IP: Internet Protocol, İnternet Protokolü
JPEG: Joint Photographic Experts Group, Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu
FM/AM: Freuency Modulation / Amplitude Modulation Frekans Değiştirme / Genlik Değiştirme
IQ: Intelligence Quotient, Zeka Oranı