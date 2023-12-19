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        Haberler Yaşam Günlük hayatta sıkça kullanıyoruz! Bu kısaltmaların anlamları ne?

        Günlük hayatta sıkça kullanıyoruz! Bu kısaltmaların anlamları ne?

        Kısaltmalar, günlük iletişimin temel bir parçası haline gelmiştir ve pek çok alanda sıkça karşımıza çıkar. İnternet çağının hızıyla birlikte, kısa ve öz ifadeler hem zamandan tasarruf sağlar hem de iletişimi hızlandırır. Ancak, kısaltmaların anlamları genellikle herkes tarafından bilinmez ve bu durum, iletişimde bazı karışıklıklara yol açabilir. İşte günlük hayatta sıkça kullandığımız kısaltmaların anlamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:46
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        • 1

          Gündelik konuşmalarımızda ve dijital iletişimde sıkça kullandığımız kısaltmalar, iletişimi hızlandıran ve kolaylaştıran araçlardır. Bu kısaltmalar, zamanın hızla ilerlediği dijital çağda önemli bir role sahiptir. Peki, bu kısaltmaların anlamları nelerdir?

        • 2

          AI

          Artifical Intelligence, Yapay Zeka

        • 3

          LAZER

          Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Uyarılmış Radyasyon Salınımı ile Işığı Yükseltme

        • 4

          WC

          Water Closet, Sifona Sahip Tuvalet

        • 5

          SIM

          Subscriber Identity Module, Abone Kimlik Modülü

        • 6

          USB

          Universal Serial Bus, Evrensel Seri Yol

        • 7

          ATM

          İngilizce bir kısaltma olan ATM, Automated Teller Machine yani otomatikleştirilmiş banka memuru makinesi anlamına gelmektedir.

        • 8

          WI-FI

          Kablosuz internet olarak bildiğimiz wi-fi yanlış olarak Wireless Fidelity, Kablosuz Doğruluk olarak bilinmektedir. Fakat Wi-Fi Birliği kurucularından Phil Belanger wi-fi kelimesinin bir kısaltma olmadığını, kablosuz internet teknolojisini ifade eden "IEEE 802.11b" yerine daha kısa ve akılda kalan bir sözcük için kullandıklarını belirtmiştir.

        • 9

          VPN

          Virtual Private Network, Sanal Özel Ağ

        • 10

          İşte günlük hayatta kullandığımız diğer kısaltmalar ve anlamları;

          LED: Light Emitting Diode, Işık Yayan Diyot

          LCD: Liquid Crystal Display, Sıvı Kristal Ekran

          PM/AM: Post Meridiem / Ante Meridiem Öğleden Sonra, Öğleden Önce

          PIN: Telefonlarda ve ATM'lerde güvenlik amaçlı kullanılan PIN, Personal Identification Number, Kişisel Kimlik Numarası anlamına gelmektedir.

          RADAR: RAdio Detection And Ranging yani Radyo Tespit ve Tarama anlamına gelmektedir.

          SMS ve MMS: SMS, Short Message Service (Kısa Mesaj Servisi) anlamına gelmektedir.

          IP: Internet Protocol, İnternet Protokolü

          JPEG: Joint Photographic Experts Group, Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu

          FM/AM: Freuency Modulation / Amplitude Modulation Frekans Değiştirme / Genlik Değiştirme

          IQ: Intelligence Quotient, Zeka Oranı

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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