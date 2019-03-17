Ay Aslan’da ilerlerken ilk görünümünü Uranüs ve Kiron ile yapıyor. Bugün yüksek özgüven, canlılık, yaşamla uyum enerjisi var. Ancak ego çatışmaları, çocuksu kavgalar yaşanabilir. Sosyal hayatta lider olan insanlarla ilgili gelişmeler olası. Gün boyu entelektüel, farklı konuları birbirine entegre eden kabiliyetli vasıflarımızla beceri geliştiremeyen, verimsiz işlerle uğraşan tembel güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Koyu kırmızı