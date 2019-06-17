ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu karmaşık bir gün ve şu anda kendi sezginize güvenmenin zor olduğunu hissediyorsunuz. Ancak başkasının önyargılı düşüncelerinden dolayı kendi düşünce ve sezgilerinizi ikinci plana atıyorsunuz. Kendi düşüncelerinizi ve araştırmanızı iki kez kontrol edin ve baştan beri haklı olduğunuzu görebilirsiniz.