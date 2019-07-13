İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi alışverişe kaptırmayın ve ihtiyacınızdan fazla olan büyük şeyler almayın. Gelecekteki adımlarınız için harcamalarınız ve birikimleriniz arasında kalabilirsiniz. Bugün para harcamak için çok da iyi bir gün değil.