13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yay’daki Ay Aslan’daki Merkür’le açı yapıyor. Hızlı zeka ve muhakeme bugünün odakları olacak. Hayatınızda iyileşme ve değişiklikler olacak. Yay’daki Ay, Aslan’daki Mars’la açı yapıyor. Bu açı, irade, cesaret, etkinlik, netlik, açık fikirlilik, maceracı ruh ve cömertlik verir. Yay’daki Ay, Jüpiter’deki Ay arasındaki ilişki, finansal başarı anlamına gelebilir. Bu da sosyal başarıya eşlik eder. Yaratıcılık, libido ve hırs akşam saatlerinde odağınızda olacak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu akşam alacağınız haberleri kafanızda çok büyütmeyin, sizi depresif yapabilir. Zor durumda olan birine göstereceğiniz yol ile etrafınızdaki herkese nasıl sağlam ve güçlü bir karakteriniz olduğunu gösterme şansınız olacak.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir yatırımla ilgili bilgi alabilirsiniz ama bu bilginin kesinliğinden emin değilseniz, risk almayın. Özellikle yüksek riskli bir yatırımsa, aleyhinize işleyebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi alışverişe kaptırmayın ve ihtiyacınızdan fazla olan büyük şeyler almayın. Gelecekteki adımlarınız için harcamalarınız ve birikimleriniz arasında kalabilirsiniz. Bugün para harcamak için çok da iyi bir gün değil.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir arkadaşınız veya eşiniz değerleriniz ve inançlarınızı sorgulamanıza sebep olacak. Maddi durumunuzu düzeltmeniz için imkanlar hiç beklemediğiniz bir yerden gelebilir. Finansal kazanç sağlamak için klasikten çok yaratıcı bir alandan yararlanacaksınız.
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