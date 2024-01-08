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        Haberler Dünya Günlerdir aranıyordu! ABD'de yolcu uçağından düşen parça bulundu

        ABD'de yolcu uçağından düşen parça bir evin arka bahçesinde bulundu

        ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden koparak acil iniş yapmasına yol açan parça, Portland kentindeki evin arka bahçesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:42
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        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
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        Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Başkanı Jennifer Homendy, düzenlediği basın toplantısında, uçağın gövdesinden kopan parçanın Portland kentindeki evin arka bahçesinden çıktığını duyurdu.

        EV SAHİBİ İRTİBATA GEÇTİ

        Ev sahibinin öğretmen olduğunu belirten Homendy, "Bob" isimli kişinin parçayı bulur bulmaz kendileriyle irtibata geçtiğini anlattı.

        Federal yetkililer, cuma günü yaşanan olaydan bu yana uçağın gövdesinden kopan parçayı arıyordu.

        YOLCU UÇAĞININ PARÇASININ KOPMASI VE ACİL İNİŞ YAPMASI

        ABD'de Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden kopan parça nedeniyle acil iniş yapmıştı.

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        Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken gövdesindeki parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

        Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği duyurulmuştu.

        ARAŞTIRMA BAŞLATILMIŞTI

        Açıklamada, "737 MAX 9" tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

        Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

        Olayın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), bazı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

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