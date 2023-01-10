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Güngören Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş vefat etti

İstanbul'da Güngören Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı ve AK Parti eski milletvekili Yahya Baş, 71 yaşında hayatını kaybetti

Giriş: 10.01.2023 - 02:12 | Güncelleme: ABONE OL
Güngören Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş vefat etti
Güngören Kurucu Belediye Başkanı Baş vefat etti
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AA

Güngören Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş hayatını kaybetti.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurucu Belediye Başkanı Yahya Baş'ın vefatını teessürle öğrendiğini ifade etti.

Baş için cenaze namazının 10 Ocak Salı günü (bugün) ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınacağını ve cenazenin Güngören Köyiçi Mezarlığına defnedileceğini duyuran Demir, "Merhuma Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da 1952 yılında dünyaya gelen Yahya Baş, 1994-2002 yılları arasında Güngören Belediye Başkanlığı, 2002-2007 yılları arasında da 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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