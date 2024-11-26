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        Haberler Gündem Güncel İSKİ kamyonu çalışma yaparken yol çöktü | Son dakika haberleri

        İSKİ kamyonu çalışma yaparken yol çöktü

        İstanbul Güngören'de İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında yol çöktü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin aracı kurtarma çalışmaları sürerken, kamyonun 20 metre ilerisindeki yolda ikinci çökme yaşandı. Olay nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:36
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          Güngören'de İSKİ ekipleri, su kaçağı şikayeti üzerine Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'ne gelerek çalışma başlattı.

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          Çalışma sırasında yol henüz belirlenemeyen nedenle bir anda çöktü. İSKİ'ye ait kanal temizleme aracının tekerleri çöken yola gömüldü. Olay nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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          İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin aracı kurtarma çalışmaları sürerken, kamyonun 20 metre ilerisindeki yolda ikinci çökme yaşandı.

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          Öte yandan çökme sırasında yoldan geçen bir kamyon da İSKİ aracının yan yatması nedeniyle hasar aldı.

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          Çukura düşen araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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