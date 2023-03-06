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Güngören'de otomobil önce taksiye ardından duvara çarptı: 3 yaralı

İstanbul Güngören'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce taksiye arından duvara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Giriş: 06.03.2023 - 02:25 | Güncelleme: ABONE OL
Güngören'de trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı
Güngören'de trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı
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DHA

Güngören'de aşırı hızla ilerlediği ileri sürülen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce taksiye ardından duvara çarptı. Kazada otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çinçindere Caddesi İle Ayazma Caddesi kavşağında meydana geldi. Aşırı hızla ilerlediği ileri sürülen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kavşaktaki taksiye çarptı. Ardından savrulan otomobil duvara vurarak durabildi.

Otomobilin sürücüsü, eşi ve çocuğu kazada hafif yaralandı. Olayın bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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