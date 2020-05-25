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Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için imzalar atıldı.

Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Güngören Tozkoparan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Karpem Peyzaj Fidancılık İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 22.05.2020 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 59.765.500 TL+KDV 'dir."