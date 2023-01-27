Hurda deposunda yangın paniği

Güngören'de gece saatlerinde 2 katlı plastik ve hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, depo içerisinde bulunan 2 kişi kendilerini son anda dışarı attı. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın Güngören, Sanayi Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erkaya Sokak'ta yaklaşık 500 metrekare 2 katlı plastik ve hurda deposundan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.