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Güngören'de hurda deposunda yangın paniği

İstanbul Güngören'de 2 katlı plastik ve hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında depo içerisinde bulunan 2 kişi kendilerini son anda dışarı atarak kurtuldu

Giriş: 27.01.2023 - 05:29 | Güncelleme: ABONE OL
Güngören'de hurda deposunda yangın paniği
Hurda deposunda yangın paniği
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DHA

Güngören'de gece saatlerinde 2 katlı plastik ve hurda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürürken, depo içerisinde bulunan 2 kişi kendilerini son anda dışarı attı. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın Güngören, Sanayi Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Erkaya Sokak'ta yaklaşık 500 metrekare 2 katlı plastik ve hurda deposundan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevleri gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

2 KİŞİ SON ANDA DIŞARI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeride bulunan 2 çalışan kendilerini son anda dışarı attı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken depoda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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