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Güney Kore ile ABD 'nükleer temelli' ittifaka geçildiğini bildirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD ile nisanda imzalanan deklarasyonun, iki ülke ilişkilerini 'nükleer temelli' bir ittifaka yükselttiğini belirtti.

Giriş: 06.06.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Güney Kore ile ABD arasında 'nükleer temelli' ittifak
AA

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Seul Ulusal Mezarlığı'nda Kore Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, nisanda Biden ile imzaladığı Washington Deklarasyonu'na atıf yaparak ABD'nin nükleer silahlar dahil tüm askeri kapasitesiyle Güney Kore'yi savunmak için “genişletilmiş caydırıcılık” önlemleri alma taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Yoon, deklarasyonun imzalanması sonrası iki ülke ilişkilerini "nükleer temelli" bir ittifak olarak niteleyerek Güney Kore hükümetinin, Kuzey Kore'nin nükleer kapasiteyi artırma girişimlerine karşılık, ABD ile işbirliğini "hiç olmadığı kadar güçlü bir temele" oturtarak savunma yapacağını belirtti.

Nisanda iki ülke ilişkilerinin 70. yıl dönümü nedeniyle Washington Deklarasyonu imzalanmıştı.

Deklarasyonda "Biden, ABD'nin Güney Kore'ye ve halkına olan bağlılığının kalıcı ve sağlam olduğunu ve Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir yanıtla karşılık verileceğini yeniden teyit etti. Gelecekte ABD, nükleer balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye yapacağı ziyaretteki gibi, stratejik varlıkların Kore Yarımadası'ndaki düzenli görünürlüğünü daha da artıracak ve ordularımız arasındaki koordinasyonu genişletecek ve derinleştirecektir" ifadelerine yer verilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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