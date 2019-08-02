02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yılın ilk 6 ayında yüzde 2artış ile 897 milyon 121 bin TL prim üretimi gerçekleştiren Güneş Sigorta,41 milyon 763 bin TL net kâr elde etti. Güneş Sigorta’nın aktif büyülüğü ise, 30 Haziran 2019 itibarıyla 2 milyar 645 milyon 620 bin TL’ye ulaştı. Güneş Sigorta, 2019 yılı itibarıyla başladığı yeniden yapılanmanın etkileriyle uzun yıllar sonrasında ulaştığı en yüksek karlılık rakamıyla aldı.
YÜZDE 110'LUK ARTIŞ
Güneş Sigorta’nın karının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 110 oranında artış kaydettiğini belirten şirketin Genel Müdürü Atilla Benli “Yılın ilk yarısında 897 milyon 121 bin TL prim üretimimiz ve 41 milyon 763 bin TL karlılıkla ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik, başarılı finansal sonuçlarımızla tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdürdük. Geçen yıla göre Bankasürans’ın üretimimizdeki ağırlığını ana sermayedarımız VakıfBank’ın desteğiyle yüzde 27’ye çıkarırken, sektördeki payımızı da arttırarak yüzde 5,79 payla 7. sıraya yükseldik. Güneş Sigorta olarak farklı sigortacılık ürünleri ve dağıtım kanalları ile büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.
'BAŞARIYI BİRLİKTE YAKALADIK'
Güneş Sigorta’nın yılın ilk yarısında rezervlerini 164 milyon 798 bin TL tutarında artırarak, geçen yılın aynı dönemine göre teknik dengede yüzde 158, net karda yüzde 110 artış kaydettiğini belirten Atilla Benli, şirketin bu süreçte operasyonel mükemmellik çalışmalarını da titizlikle yürüttüğünü söyledi. Benli sözlerini şöyle noktaladı: “Sigorta sektörünün köklü ve yenilikçi şirketi Güneş Sigorta, yenilenen yönetim ve iş anlayışı, deneyimli ve aynı hedef için emek sarfeden çalışanlarıyla, uzun yıllar sonrasında hak ettiği başarılı sonuçlara ulaştı. Bu başarıyı çalışanlarımız, banka, acente ve broker dağıtım kanalımızla birlikte yakaladık. Yıl sonunda da karlılık ivmemizi hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız.” dedi.
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