Güneş Sigorta, alacak sigortasını KOBİ'lere anlatıyor

18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
1 Ocak’ta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile ilgili hazırlıklarını en kısa sürede tamamlayan Güneş Sigorta,bu ürün ile yurt içi satışlarından doğan ticari alacaklarını tahsil edemeyen KOBİ’leri teminat altına alarak, KOBİ’lerin zor zamanında yanında oluyor. Güneş Sigorta’nın Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nı acentelerine anlatmak amacıyla düzenlediği lansman toplantısına;Genel Müdür Atilla Benli ve Güneş Sigorta üst yönetimi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan şirket Genel Müdürü Atilla Benli, Güneş Sigorta’nın sektörde Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası satışına başlayan ilk sigorta şirketlerinden biri olduğuna dikkat çekerek: “Adından da anlaşıldığı üzere bu ürün, kamu otoritesi tarafından havuz sistemiyle oluşturulan bir ürün. Alacak Sigortası özelinde sigorta şirketlerine düşen en büyük görev, havuz üretimine katkı sağlamak ve KOBİ’lerin karşılaşacağı riskleri minimize ederek faaliyetlerine devam etmesine destek olmaktır. Sigorta şirketlerinin en önemli iş ortağı olan acentelerimize düşen görev ise, bu üründen faydalanacak KOBİ sayısının artırılması ve ürünün KOBİ’lerimize faydasının anlatılmasıdır“ dedi.
İŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYACAK
Devlet Destekli Ticari Alacak sigortasının KOBİ’lerin iş sürekliliğinin sağlanması için çok önemli bir ürün olduğunu belirten Benli sözlerini şöyle noktaladı;“KOBİ’lerimiz Türkiye ekonomisinde gerek ekonomik gerek sosyal anlamda son derece önemli bir konuma sahip. Güneş Sigorta olarak, KOBİ’lerimizin sigorta risklerini teminat altına alarak, günümüz rekabetçi piyasa koşullarında onların her zaman yanında yer almayı hedefliyoruz. Müşteri ve inovasyon odaklı ürün ve hizmet anlayışımız doğrultusunda, ürün gamımıza eklenen yeni ürünlerimiz ve değerli iş ortaklarımızın katkısıyla 2019 yılında da birlikte büyümeye devam edeceğiz” dedi. Güneş Sigorta, Alacak Sigortası tanıtım toplantılarınıKOBİ işletmelerinin yoğun olduğu illerde düzenlemeye devam edecek.
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