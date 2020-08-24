Güneş ışınlarının ultra viyole etkisini hisseden cildimiz bu dalga boylarından aldığı ışınları hisseder. Özellikle gün ortasında bu ışınlar daha çok etkilidir. Dik gelmesi açısından yoğundur. Eğer bu durumda önlem alınmaması halinde zararlı ışınlar cildimizi etkiler ve kötü sonuçlara yol açabilir.
Güneşin zararlı ışınları nedeniyle ciltte aşırı lekelenme meydana gelerek bu lekelerin kanser olma riski taşıması da ayrı bir önemdir. Çünkü cilt hücreleri hasara uğrar bu yüzden tepkisel olarak dışa yansıtarak cildin farklılaşmasına neden olur.
Güneş Işınlarının Zararları
Cilt Lekeleri: Açıklı koyulu ciltte lekelenmeler ortaya çıkar. Kan damarlarının etkilenmesiyle de ciltte kızarıklıkları oluşur. Küçük kahve lekeleri de yaşlılık lekesi olarak bilinse de güneş ışınları nedeniyle olur.
Kırışıklıklar: Güneş ışınlarına aşırı maruz kalan ve açık tenli olan kişilerde kırışmalar çok daha fazla olur. Deri katmanında bulunan ‘elastin’ adlı katman ışınlardan zarar görerek cildin sarkmasına neden olur.
Güneş Yanıkları: Ultraviyole ışınlarının deriye hasar vermesi sonucunda ciltte yanıklar ortaya çıkar. Özellikle açık tenliler, aşırı ve uzun süre güneş ışınlarına maruz kalanlar daha çok güneş yanığı olurlar. Güneşin etkilerinden korunmak için koruyucu faktör güneş kremleri ve güneş koruyucular kullanmak gereklidir.
Çil Oluşması: Cilt üzerinde özellikle yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalma ile daha çok ortaya çıkan düz kahverengi minik lekelerdir. Genelde kızıl ve açık tenli kişilerde daha sık oluşur. Zararı olmasa da büyümesi sorun oluşturabilir.
Solar Keratoz: Ciltte özellikle; boyun, eller ve baş bölgesinde kızarmış, pullu ve kabuklanmış lezyon şeklinde sorunlar aşırı güneş ışınları nedeni ile oluşabilen bir cilt rahatsızlığıdır. Deri kanseri olma riski taşırlar.
Skuamoz Hücre Kanseri: Güneşin sık ulaştığı yerler olan yüz, burun, kulaklar, eller ve göz çevresinde oluşan kanayan kabuk şeklinde nodüller oluşur. Erken teşhisle tedavisi vardır.
Çiftçi dudağı: Aşırı güneş ışığına maruz kalan alt dudakta “solar keratoz” denilen lezyonlar gün ışığına maruz kalan kişilerde kabuklanma, çatlama ve kuruluk şeklinde dudaklarda ortaya çıkar.
Katarakt: Güneş ışınlarının zararlı etkileri ile güneş gözlüğü kullanılmaması halinde gözdeki lens de katarakt oluşma ihtimali ortaya çıkar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!