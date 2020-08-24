Güneş ışınlarının ultra viyole etkisini hisseden cildimiz bu dalga boylarından aldığı ışınları hisseder. Özellikle gün ortasında bu ışınlar daha çok etkilidir. Dik gelmesi açısından yoğundur. Eğer bu durumda önlem alınmaması halinde zararlı ışınlar cildimizi etkiler ve kötü sonuçlara yol açabilir.

Güneşin zararlı ışınları nedeniyle ciltte aşırı lekelenme meydana gelerek bu lekelerin kanser olma riski taşıması da ayrı bir önemdir. Çünkü cilt hücreleri hasara uğrar bu yüzden tepkisel olarak dışa yansıtarak cildin farklılaşmasına neden olur.

Güneş Işınlarının Zararları

Cilt Lekeleri: Açıklı koyulu ciltte lekelenmeler ortaya çıkar. Kan damarlarının etkilenmesiyle de ciltte kızarıklıkları oluşur. Küçük kahve lekeleri de yaşlılık lekesi olarak bilinse de güneş ışınları nedeniyle olur.

Kırışıklıklar: Güneş ışınlarına aşırı maruz kalan ve açık tenli olan kişilerde kırışmalar çok daha fazla olur. Deri katmanında bulunan ‘elastin’ adlı katman ışınlardan zarar görerek cildin sarkmasına neden olur.

Güneş Yanıkları: Ultraviyole ışınlarının deriye hasar vermesi sonucunda ciltte yanıklar ortaya çıkar. Özellikle açık tenliler, aşırı ve uzun süre güneş ışınlarına maruz kalanlar daha çok güneş yanığı olurlar. Güneşin etkilerinden korunmak için koruyucu faktör güneş kremleri ve güneş koruyucular kullanmak gereklidir.

Çil Oluşması: Cilt üzerinde özellikle yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalma ile daha çok ortaya çıkan düz kahverengi minik lekelerdir. Genelde kızıl ve açık tenli kişilerde daha sık oluşur. Zararı olmasa da büyümesi sorun oluşturabilir.

Solar Keratoz: Ciltte özellikle; boyun, eller ve baş bölgesinde kızarmış, pullu ve kabuklanmış lezyon şeklinde sorunlar aşırı güneş ışınları nedeni ile oluşabilen bir cilt rahatsızlığıdır. Deri kanseri olma riski taşırlar.

Skuamoz Hücre Kanseri: Güneşin sık ulaştığı yerler olan yüz, burun, kulaklar, eller ve göz çevresinde oluşan kanayan kabuk şeklinde nodüller oluşur. Erken teşhisle tedavisi vardır.

Çiftçi dudağı: Aşırı güneş ışığına maruz kalan alt dudakta “solar keratoz” denilen lezyonlar gün ışığına maruz kalan kişilerde kabuklanma, çatlama ve kuruluk şeklinde dudaklarda ortaya çıkar.

Katarakt: Güneş ışınlarının zararlı etkileri ile güneş gözlüğü kullanılmaması halinde gözdeki lens de katarakt oluşma ihtimali ortaya çıkar.