Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi kapsamında yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla kurulacak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ne (GES) lisans verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2017'de gerçekleştirilen YEKA-1 GES ihalesini kilovatsaat başına 6,99 dolar/cent ile en düşük teklifi veren Kalyon Güneş Enerjisi Üretim AŞ kazandı. Şirket, Konya Karapınar'da 1000 megavat kapasiteyle hayata geçirilecek güneş enerjisi santrali için 15 Şubat 2018'de EPDK'ye önlisans başvurusunda bulundu.
EPDK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kalyon Güneş Enerjisi Üretim AŞ önlisans süresi içerisindeki yükümlülüklerini tamamladı ve EPDK'ye lisans için başvuru yaptı.
EPDK, dün gerçekleştirdiği kurul toplantısında şirkete lisans verilmesini kararlaştırırken, santralin en geç 3 yıl içerisinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜNEŞ SANTRALİ OLACAK
Toplam 1000 megavat kapasiteyle kurulacak Karapınar GES için yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılacak. Santral, Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak.
Tam kapasite olarak devreye alındığında yılda yaklaşık 2,6 milyar kilovatsaat elektrik üreteceği hesaplanan santral, bu üretimle 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.
Yine tam kapasite üretimle Türkiye'de güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 25 artacak. Toplamda 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüne sahip olacak santral, yılda 2 milyon ton karbondioksit salımını da engelleyecek.
YERLİ PANEL KULLANILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen ay açılışı gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretilen paneller kullanılarak elektrik üretimine başlayan Karapınar GES, her ay 40'ar megavatlık bölümler halinde devreye alınarak tam kapasiteye ulaşacak.
Yaklaşık 400 milyon dolar yatırımla Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim fabrikası olarak hayata geçirilen fabrikada yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranıyla üretim gerçekleştiriliyor.
Yıllık panel üretim kapasitesi 500 megavat seviyesinde olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatının önlenmesine katkı sağlayacak.
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