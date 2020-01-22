Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Geçen yıl lisanssız üretim tesislerinde 9.8 milyar kilovatsaat düzeyinde elektrik üretildi. Vatandaş, konutunun ya da işyerinin elektrik ihtiyacını karşıladı, kalanı da her kilovatsaati (güneş kaynaklı) 13.3 dolar/sentten sattı. Bu kapsamda 7.3 milyar TL’lik bir satış söz konusu oldu. Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, bu kapsamda üretilen elektriğin küçük bir bölümünün ihtiyaç için kullanıldığını belirterek, “Vatandaş, kendisi çok az bir bölümünü kullanıyor. Kalanı da bulunduğu ildeki dağıtım şirketi üzerinden sisteme satıyor. Büyük bir gelir söz konusu oluyor” dedi.

2019 yılının en çok merak edilen, dolar üzerinden verilen satın alma garantileriyle desteklenen, güneş, rüzgar, su, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklardan oluşan YEKDEM’e ilişkin elektrik üretim verileri ortaya çıktı. Eski TEDAŞ Genel MÜdürvekili Doğan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin (EPİAŞ) resmi verileri üzerinden yaptığı çalışmayı, HABERTÜRK’le paylaştı.



REKOR ÜRETİM

Önce, YEKDEM’e ilişkin kısa bir bilgi verelim. YEKDEM kapsamında yapılan yatırımlar, elektrik alım garantisi yoluyla destekleniyor. Yatırımcı, güneş tesislerinden ürettiği ve sisteme verdiği her bir kilovatsaat elektrikten 13.3 dolar/sent, rüzgardan ve sudan da 7.3 dolar/sent kazanıyor.

Doğan, 2019 yılında YEKDEM kapsamındaki santralarda rekor üretim yapıldığını belirterek, “Söz konusu üretim tesislerinde, geçen yıl elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 22.7 oranında artarak 78.7 milyar kilovatsaate ulaştı. Önceki yıl YEKDEM kapsamında üretim, 62 milyar 500 milyon kilovatsaat olarak gerçekleşmişti” dedi.

Peki, YEKDEM’in toplam elektrik üretimi içindeki payı ne oldu? Doğan, 2019 yılında 300.8 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini belirterek, “YEKDEM üretimi, 300.8 milyar kilovatsaatlik toplam üretimin yüzde 26.2'sine karşılık gelmektedir. Bu rakam, önemli bir orana ve miktara denk düşmektedir. YEKDEM’den, bugüne değin kaydedilen en yüksek üretim miktarıdır” dedi.



LİSANSSIZ ÜRETİM 9.8 MİLYAR KİLOVATSAAT

Doğan, 78.7 milyar kilovatsaatin 9.8 milyar kilovatsaatlik bölümünün lisanssız üretim tesislerinden elde edildiğini söyledi. Bu kapsamda 7.3 milyar TL’lik bir satış söz konusu oldu.

Doğan, vatandaşın bu yolla konutunun ya da işyerinin elektrik ihtiyacını karşıladığını, kalanı da her kilovatsaati (güneş) 13.3 dolar-sentten sattığını belirterek, “Vatandaş, kendisi çok az bir bölümünü kullanıyor. Kalanı da bulunduğu ildeki dağıtım şirketi üzerinden sisteme satıyor. Büyük bir gelir söz konusu oluyor” dedi.