Babasının kendisine cesaret verdiğini söyleyen Özkul, “Çok yüreklendiren bir insandı yani bir şeyi beceremediğiniz zaman, eleştirir ama ‘Bir adım daha iyisini nasıl yaparsın?’ sorusunu sorardı” dedi.

Babasının kendisinin oyuncu olmasını istemediğini söyleyen Güner Özkul, akademiye gitmek istediğini ve Münir Özkul’un da kendisini bu konuda desteklediğini belirtti.