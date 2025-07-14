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        Haberler Bilgi Gündem GÜNCEL SON DEPREMLER LİSTESİ 14 TEMMUZ 2025: Deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi 14 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, son dönemde ülke genelinde sık sık deprem meydana geliyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle tedirginlik yaratıyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 14 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:00
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        • 1

          Deprem mi oldu sorusu 14 Temmuz Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülke genelinde meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına alıyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak irili ufaklı tüm sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. Peki, 14 Temmuz Pazartesi bugün deprem oldu mu, en son nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

        • 2

          DEPREM Mİ OLDU?

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 14 Temmuz Pazartesi günü 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

        • 3

          14 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

          2025-07-14 09:41:39 38.29639 38.28861 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)

          2025-07-14 09:30:09 38.40667 37.37389 8.76 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

          2025-07-14 08:43:39 41.18556 42.34306 7.91 ML 1.6 Şavşat (Artvin)

          2025-07-14 08:42:33 38.04083 30.41056 6.62 ML 1.0 Uluborlu (Isparta)

          2025-07-14 08:25:10 38.875 41.04222 7.18 ML 1.2 Solhan (Bingöl)

          2025-07-14 08:17:23 38.23972 36.35444 6.95 ML 1.4 Tufanbeyli (Adana)

          2025-07-14 08:11:46 37.74333 36.57528 7.06 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)

          2025-07-14 08:07:54 38.03583 37.55444 11.84 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)

          2025-07-14 08:06:59 38.20889 37.10111 13.52 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

          2025-07-14 08:06:24 38.50472 26.76694 7.28 ML 2.5 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.83 km] Urla (İzmir)

          2025-07-14 08:03:40 39.95972 33.2825 12.15 ML 0.8 Elmadağ (Ankara)

          2025-07-14 07:53:15 37.90611 36.15 7.59 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)

          2025-07-14 07:51:05 35.81722 32.19889 65.59 ML 2.4 Akdeniz - [43.07 km] Gazipaşa (Antalya)

          2025-07-14 07:36:42 39.24778 28.99556 9.15 ML 1.2 Simav (Kütahya)

          2025-07-14 07:13:17 37.13944 29.15 7.0 ML 1.1 Acıpayam (Denizli)

          2025-07-14 07:09:03 39.20917 28.94 6.04 ML 1.1 Simav (Kütahya)

          2025-07-14 07:01:58 38.21972 38.15583 6.96 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

          2025-07-14 06:57:07 38.43167 37.47222 10.18 ML 1.6 Darende (Malatya)

          2025-07-14 06:51:20 38.23694 36.41028 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)

          2025-07-14 06:42:11 36.80222 31.33222 30.25 ML 1.4 Akdeniz - Antalya Körfezi - [03.55 km] Manavgat (Antalya)

          2025-07-14 06:38:49 38.54 37.985 7.0 ML 1.1 Yazıhan (Malatya)

          2025-07-14 06:34:46 38.93389 27.90083 6.87 ML 1.0 Akhisar (Manisa)

          2025-07-14 06:30:16 37.13444 29.17 13.62 ML 1.1 Acıpayam (Denizli)

          2025-07-14 05:55:52 39.10778 27.85861 6.94 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)

          2025-07-14 05:51:48 40.17528 27.42583 5.88 ML 2.2 Gönen (Balıkesir)

          2025-07-14 05:23:09 40.65444 32.98833 6.95 ML 0.8 Orta (Çankırı)

          2025-07-14 05:11:58 36.40222 36.26944 10.15 ML 1.5 Antakya (Hatay)

          2025-07-14 04:50:17 38.54139 37.97278 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya)

          2025-07-14 04:32:05 38.73694 39.98583 13.39 ML 2.1 Kovancılar (Elazığ)

          2025-07-14 04:27:00 41.13444 43.85 5.31 ML 1.5 Shirak (Ermenistan) - [27.37 km] Akyaka (Kars)

          2025-07-14 04:25:43 39.095 27.80639 7.93 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)

          2025-07-14 04:22:27 39.11694 27.78778 6.44 ML 1.4 Kırkağaç (Manisa)

          2025-07-14 04:06:32 39.17639 27.85972 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)

          2025-07-14 04:02:31 38.25472 38.76833 7.42 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

          2025-07-14 03:54:50 38.325 38.27194 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)

          2025-07-14 03:27:55 36.93361 36.55083 7.0 ML 1.4 İslahiye (Gaziantep)

          2025-07-14 02:50:49 40.51056 34.71444 7.07 ML 1.0 Merkez (Çorum)

          2025-07-14 01:38:09 37.455 43.98361 7.08 ML 1.5 Yüksekova (Hakkari)

          2025-07-14 01:32:48 39.15694 27.85444 7.0 ML 1.7 Kırkağaç (Manisa)

          2025-07-14 01:22:05 38.20972 35.6775 7.0 ML 1.2 Develi (Kayseri)

          2025-07-14 01:19:03 39.21528 28.99528 10.19 ML 1.3 Simav (Kütahya)

          2025-07-14 01:13:44 38.81333 38.82194 7.0 ML 1.2 Keban (Elazığ)

          2025-07-14 01:10:15 36.64278 33.84917 7.0 ML 1.6 Silifke (Mersin)

          2025-07-14 01:10:11 39.44194 27.72889 7.0 ML 1.0 Savaştepe (Balıkesir)

          2025-07-14 00:47:16 37.97389 36.31 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)

          2025-07-14 00:35:51 36.71972 29.33444 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)

          2025-07-14 00:28:10 38.2725 38.74917 9.31 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

        • 4

          EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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