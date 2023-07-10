Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Apple'dan KDV zammı! En pahalı iPhone fiyatı 87 bin 457 TL oldu!

        Güncel ve zamlı Apple Türkiye iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyat listesi telefon almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haziran ayında yapılan Apple Türkiye zammının ardından Apple ürünlerine KDV zammı yapıldı. Yüzde 8'lik vergi yüzde 10'a, yüzde 18'lik vergi dilimi ise yüzde 20'ye yükseldi. Katma Değer Vergisi zammının ardından iPhone çeşitleri, MacBook ve iPad fiyatlarına artış yapıldı. KDV oranlarında yapılan artış sonrası en düşük iPhone fiyatı 24 bin 914 TL olurken en pahalı iPhone fiyatı ise 87 bin 457 TL'ye yükseldi. İşte 2023 Türkiye Apple KDV zammı sonrası iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatlarında son durum...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 10:12
        • 1

          Zamlı iPhone fiyatları listesi, son Apple zammının ardından araştırılmaya başlandı. Haziran ayında yapılan zammın ardından en pahalı iPhone 76.499 TL ve en ucuz iPhone ise 37.999 TL olmuştu. Katma Değer Vergisi KDV'ye gelen zammın ardından iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları güncellendi. Apple Türkiye KDV zammı sonrasında gözler "Türkiye Apple zammı sonrası iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arandı. İşte 2023 Temmuz güncel ve zamlı Apple Türkiye iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyat listesi....

        • 2

          APPLE'DAN KDV ZAMMI!

          Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.

        • 3

          EN PAHALI IPHONE 87 BİNİ GEÇTİ!

          Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi.

        • 4

          805 TL İLE 1458 TL ARASINDA ZAM GELDİ

          iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

        • 5

          KDV ZAMMI SONRASI GÜNCEL İPHONE FİYATLARI

          (TL) Eski fiyat Yeni fiyat (10 Temmuz) iPhone 14 128 GB 47.499 48.304 iPhone 14 Plus 128 GB 52.499 53.389 iPhone 14 Pro 128 GB 61.499 62.541 iPhone 14 Pro 1 TB 81.499 82.880 iPhone 14 Pro Max 128 GB 65.999 67.118 iPhone 14 Pro Max 1 TB 85.999 87.457
        • 6

          AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

          Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV'siz fiyatı 1500 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL'nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        Şarampole yuvarlanan kamyonda alevlerin içerisinde kaldılar!
        Şarampole yuvarlanan kamyonda alevlerin içerisinde kaldılar!
        Ankara-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
        Ankara-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı
        Benzin ve motorine zam geldi
        Benzin ve motorine zam geldi
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        Galatasaray'da 'tango' zamanı!
        9 soruda maaş zamları
        9 soruda maaş zamları
        Çebi'den TFF'ye sert sözler!
        Çebi'den TFF'ye sert sözler!
        200 milyar dolarlık proje seti
        200 milyar dolarlık proje seti
        Apple'dan KDV zammı
        Apple'dan KDV zammı
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...
        Denizi yok, mavi bayrağı var! Türkiye'de tek...
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        Ünlülerin Bodrum günlüğü
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Vergi ve borç artışıyla harcamaya kuvvet
        Biden'dan Türkiye açıklaması
        Biden'dan Türkiye açıklaması
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
        Uzaydan İstanbul'u görüntüledi: Eşsiz bir nokta
        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Bartın'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Erden Timur tek tek açıkladı
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Ünlü şarkıcı uçakta olay çıkardı
        Redmond bilmecesi çözülüyor!
        Redmond bilmecesi çözülüyor!