Apple'dan KDV zammı! En pahalı iPhone fiyatı 87 bin 457 TL oldu!
Güncel ve zamlı Apple Türkiye iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyat listesi telefon almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haziran ayında yapılan Apple Türkiye zammının ardından Apple ürünlerine KDV zammı yapıldı. Yüzde 8'lik vergi yüzde 10'a, yüzde 18'lik vergi dilimi ise yüzde 20'ye yükseldi. Katma Değer Vergisi zammının ardından iPhone çeşitleri, MacBook ve iPad fiyatlarına artış yapıldı. KDV oranlarında yapılan artış sonrası en düşük iPhone fiyatı 24 bin 914 TL olurken en pahalı iPhone fiyatı ise 87 bin 457 TL'ye yükseldi. İşte 2023 Türkiye Apple KDV zammı sonrası iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatlarında son durum...
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Zamlı iPhone fiyatları listesi, son Apple zammının ardından araştırılmaya başlandı. Haziran ayında yapılan zammın ardından en pahalı iPhone 76.499 TL ve en ucuz iPhone ise 37.999 TL olmuştu. Katma Değer Vergisi KDV'ye gelen zammın ardından iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları güncellendi. Apple Türkiye KDV zammı sonrasında gözler "Türkiye Apple zammı sonrası iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arandı. İşte 2023 Temmuz güncel ve zamlı Apple Türkiye iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyat listesi....
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APPLE'DAN KDV ZAMMI!
Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.
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EN PAHALI IPHONE 87 BİNİ GEÇTİ!
Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi.
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805 TL İLE 1458 TL ARASINDA ZAM GELDİ
iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.
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KDV ZAMMI SONRASI GÜNCEL İPHONE FİYATLARI(TL) Eski fiyat Yeni fiyat (10 Temmuz) iPhone 14 128 GB 47.499 48.304 iPhone 14 Plus 128 GB 52.499 53.389 iPhone 14 Pro 128 GB 61.499 62.541 iPhone 14 Pro 1 TB 81.499 82.880 iPhone 14 Pro Max 128 GB 65.999 67.118 iPhone 14 Pro Max 1 TB 85.999 87.457
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AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV'siz fiyatı 1500 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL'yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL'nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.