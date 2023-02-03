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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Şubat 2023 Cuma: Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! 3 Şubat 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları bugün ibreyi yukarı yöne döndürdü. Bir süredir düşüş eğiliminde olan altın fiyatları haftanın son gününde yükselişe geçti. Altının ons fiyatı dün yüzde 2,08 değer kaybıyla günü 1.913 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.916 dolardan işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip edenler için altın fiyatları son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. İşte canlı altın fiyatları ile güncel çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı alış-satış rakamları son durum...

Giriş: 03.02.2023 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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