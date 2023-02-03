Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması risk iştahını pozitif etkilerken, devam eden resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının da sıkılaşmanın devam edeceğine ilişkin yönlendirmelerinin dün altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.
Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 ve 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. İşte 3 Şubat 2023 güncel altın fiyatları son durum...
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