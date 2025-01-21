ABD'de yeni göreve başlayan Donald Trump, Alaska'nın doğal kaynak potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik bir kararnameyi imzalarken, Joe Biden döneminde kara sularında petrol ve doğal gaz sondajına getirilen yasakları da iptal etti. Uzmanlar, ABD'nin enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımlarının kısa vadede arzı artırabileceğini ve fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyebileceğini ifade ediyor. Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, 21 Ocak 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları...