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        Haberler Bilgi Yaşam Gün dönümü ne zaman? En uzun gündüzde neler olur, ne anlama geliyor? Yaz gün dönümü etkileri nelerdir?

        Gün dönümü ne zaman? En uzun gündüzde neler olur, yaz gündönümü ne anlama geliyor?

        Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başladığı Yaz gündönümü için kısa süre kaldı. En uzun günün ardından günler yavaş yavaş kısalacak ve 23 Eylül'de yine gece ve gündüz süreleri eşitlenecek. İşte gündönümü hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 17:22 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:22
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        • 1

          Gün dönümü yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir. Yaz göndönümü tarihi yaklaştı. Peki Gün dönümü ne zaman? En uzun gündüzde neler olur, ne anlama geliyor, yaz gün dönümü etkileri nelerdir?

        • 2

          YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR? 21 HAZİRAN 2024

          21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir.

          21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır.

          Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

          Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

          Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran'a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran'dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.

          EN UZUN GÜN KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

          21 Haziran’da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanıyor. Ülkemizde en uzun gündüz süresini bugün en kuzeydeki Sinop yaşayacak. Sinop'da bugün güneş 05.04'te doğarken akşam 20.19'da batacak. Sinop'ta bugün 15 saat 15 dakika gündüz yaşanacak.

          İstanbul'da ise güneş 05.32'de doğarken, 20.40'da güneş batacak. İstanbul'da bugün 15 saat 8 dakika gündüz yaşanacak.

        • 3

          GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

          21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

          21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

          23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

          21 Aralık (Kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede kış başlarken güney yarım kürede yaz başlar.

        • 4
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