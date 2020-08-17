Gümüş fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcıların gündeminde. Emtia piyasasında temmuz ayında yatırımcısına en fazla yüzde ile 33,1 ile gümüş kazandırdı. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi. Peki gümüş fiyatları şu anda ne kadar?

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR? 17 AĞUSTOS 2020 ALIŞ - SATIŞ

Yükseliş trendinde olan gümüş fiyatları bugün yüzde 1.75'lik bir artış sağladı. Gram gümüşün alış fiyatı 6,36 TL ile satış fiyatı da 6,38 TL. Gümüşün ons fiyatı ise 26,90 TL olarak işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATI 'SIÇRADI'

Troy Kıymetli Madenler'in geçen haftaki piyasaların kapanış analizinde, altın "mütevazı şekilde" yükselirken, gümüşün "sıçradığına" dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Hafta sonuna yaklaşırken, kıymetliler yüzlerini tekrar yukarı döndüler. Altın 1,920 dolar/ons dolayında seansa başlayarak hızlıca 1,925 - 1,950 dolar/ons bandına yerleşti.

"ABD´den açıklanan işsizlik başvurularında 1.0 milyon üzerindeki beklentiye karşılık, bunun altında açıklanan rakamlarla borsalara yönelen bazı yatırımcılar olsa da, altın da kendin tercih eden yatırımcılarla 1,966 dolar/onsa kadar uzandı.

"Kapanışı 1,953.55 dolar/onstan yapan kıymetli, günlük bazda yüzde 1.9 kazandırdı.

"Gümüş, seansa daha agresif başlayarak hızla 26 dolar/ons üzerine çıktı. Seans sonuna doğru hızını artıran gümüş 27.70 ile günün en iyi fiyatını kaydederken, günlük bazda yatırımcısına yüzde 7.6 kazandırdı.

"Birçok bireysel yatırımcının da son zamanda dikkatini çeken gümüş, son dönemde yatırımcılarını oldukça sevindirdi.

"Fiyatlardaki düzeltmelere rağmen, altın ve gümüş bu yıl içinde en iyi performans gösteren emtialar içinde.

"Özellikle negatif getiri seviyelerinden ve pandemiyle savaş hususunda getirilen desteklere, yatırımcı psikolojisinin de eklenmesiyle altın hızla 2,000 dolar/ons aşarken, gümüş ve diğer kıymetliler de trend içine girdiler."

TEMMUZDA EN ÇOK GÜMÜŞ KAZANDIRDI

Emtia piyasasında temmuz ayında yatırımcısına en fazla yüzde ile 33,1 ile gümüş kazandırdı. Analistler, gümüşün güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi.

Emtia piyasasında yılın 7 ayında 5 ürün yatırımcısına kazandırırken, 13 ürün kaybettirdi.

Kovid-19 ile birlikte piyasalardaki ekonomik belirsizlikler, yıllık bazda tarım emtialarının performansını olumsuz etkiledi. Küresel büyüme endişeleri, teminat açığı kaynaklı satışlar, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve arz-talep dengesi, tarım emtia fiyatlarını bu yıl etkileyen önde gelen faktörler arasında yer aldı.

Ocak temmuz döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde ile 35,7 ile gümüş oldu. Gümüşün yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemler gümüş fiyatlarının performansının yükselmesine sebep oldu.

Yıllık bazda gümüşün ardından altın yüzde 30 değer kazandı. Yıl boyunca Kovid-19 karşısında dünyanın önde gelen merkez bankalarının attığı genişlemeci adımlar ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu bu dönemde yükselişine devam ederken, salgının olası ekonomik ve sosyal etkileri, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasının sıkıntılı durumu da altının ons fiyatını destekleyen unsurlar oldu.

Altının ardından paladyum yüzde 7,9, bakır yüzde 3,4, çinko yüzde 0,9 değer kazandırdı.

Ocak - temmuz döneminde yatırımcısına en fazla yüzde 34,6 ile Brent petrol kaybettirdi. Yıl genelinde salgın nedeniyle ekonomik aktivitedeki düşüş petrol talebini azaltmasına karşın devam eden üretim, depolama sorununu beraberinde getirdi. Depolama kapasitesinin azalmasıyla maliyetin artması sonucu fiziki teslimat istemeyen yatırımcılar ve vade sonu kapanış işlemleri, panik havasına neden oldu.

Brent petrolü yüzde 17,8 ile doğa lgaz, yüzde 15,7 ile mısır, yüzde 9,8 ile şeker, yüzde 8,5 ile pamuk, yüzde 8,3 ile kahve, yüzde 6,6 ile soya fasulyesi, yüzde 6,5 ile alüminyum, yüzde 6,1 ile platin, yüzde 5,5 ile kakao, yüzde 4,9 ile buğday, yüzde 3,8 ile kurşun, yüzde 1,6 ile nikel izledi.