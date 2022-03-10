Son dönemde tercih ettiği kıyafetleriyle ilgili hem meslektaşları hem de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Gülşen (45), yeni müzik projesi için objektif karşısına geçmişti.

Ünlü şarkıcının cuma günü yayımlayacağı şarkısı "Lolipop" için çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Gülşen, kıyafet seçimi ve verdiği pozlarla yine sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.