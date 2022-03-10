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Gülşen'in lolipoplu pozu olay yarattı!

Gülşen'in yeni şarkısı "Lolipop"un kapak fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü şarkıcının iddialı pozları çok konuşuldu

10.03.2022 - 10:23 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Son dönemde tercih ettiği kıyafetleriyle ilgili hem meslektaşları hem de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Gülşen (45), yeni müzik projesi için objektif karşısına geçmişti.

    Ünlü şarkıcının cuma günü yayımlayacağı şarkısı "Lolipop" için çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Gülşen, kıyafet seçimi ve verdiği pozlarla yine sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti.

  • O KİŞİ YAKIN ARKADAŞI 

    Öte yandan Gülşen, 2 gün önce Zorlu PSM'de sahne almıştı. Daha önce "Hiçbir sıfatın kölesi değilim!" diyerek, kendisine gelen tepkilere yanıt veren ünlü şarkıcı, yine çok konuşulacak bir harekete imza atmıştı. "Bi An Gel" şarkısını seslendirdiği sırada coşan Gülşen, kendisine dans ederek eşlik eden yakın arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturmuştu. 

    Siyah derin yırtmaçlı ve beyaz fiyonk detaylı elbisesiyle dikkat çeken Gülşen'in o anları sosyal medyada hızla yayılmıştı.

  • ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

    Ayrıca ünlü isim, son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle ilgili hem meslektaşları hem de bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Son olarak eşi Ozan Çolakoğlu'ndan boşanacağına dair iddiaları yalanlayan Gülşen, kendisine gelen tepkilere de yanıt vermişti.

  • Gülşen'in sosyal medya hesabından eleştirileri cevapladığı o açıklama şu şekildeydi:

    ‘Bu kıyafet plajda giyilir ama sahnede giyilmez.’ ‘Bu kıyafeti sesi olmayan, şarkılarıyla gündeme gelemeyen giyer ama sanatkâr olan giymez.’ ‘Bu kıyafeti yabancılar giyer ama burası Türkiye.’ Giyemez.’ ‘Hadi giydi ama o dansı edemez.’ ‘Evliliği yolunda değilse, aldatılıyorsa, boşanıyorsa ve yeni bir erkek peşindeyse giyer ama her şeyi yolunda giden bir evliliği varsa giymez.’ ‘Şu ana kadar tamamdı ama bu sefer limiti aştı.’

  • Şimdi tüm o ‘ama’ların sonrasındaki cümlelerinize cevaben:

    Ben bir kadın bedeninde dünyaya gelmiş bir insanım. İsmim Gülşen. 26 yıldır tek başıma ayaklarımın üzerinde duruyor ve arı gibi çalışıyorum. Hiç kimseye muhtaç değilim. Pop müziğe değer ve yenilik katabilmek adına sayısız şarkı yazdım. Tabii bu uzun yolculukta hiçbir şey bana altın tabakta sunulmadı. Düştüğüm, kalktığım, mücadelesini verdiğim, çok da yaralandığım oldu elbet. Ama bugün geldiğim noktada ve her zaman, ihtiyacım olan gücü hep kendi içimde buldum. Taştan duvardan olmadığımı, sadece bir insan olduğumu hep hatırlattım kendime.

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