Gülşen: 2025 hepimize çok iyi davransın

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Gülşen, yeni yılı Kıbrıs'taki bir otelde sahne alarak karşıladı.

Şarkıcının sarı ve gümüş renklerinin hakim olduğu, payetli, mayo tarzında iddialı bir kostüm giymeyi tercih ettiği görüldü.

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"UMARIM İNSANLIK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR YIL OLUR"

Gülşen, konser sırasında yeni yıl mesajını da paylaştı ve "2025 umarım hepimize çok iyi davranır. İnsanlık için çok güzel bir yıl olur. Hayatımızda güzel olan ne varsa kat ve kat artmasını, başta sağlık, mutluluk ve sevinç olmak üzere dilediğiniz her şeyin gerçek olmasını temenni ediyorum" dedi.