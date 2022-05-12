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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Birsel, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

"YENİ PROJELER OLACAK"

"Bir iş toplantım var. Ona yetişmeye çalışıyorum." diyen Gülse Birsel, "Yeni projeler olacak. Dijital platform için dizi projesi görüşmesi yapacağım." şeklinde konuştu.