"GENÇLİK YILLARINDA BURNUM DAHA İYİYMİŞ"

Gülse Birsel, önceki gün ise okul yıllığındaki fotoğrafını, "Ah kıyamam ben buna... Tatlım; ileride çok güzel şeyler olacak, hiç endişe etme... (Birisi Boğaziçi Üniversitesi yıllığından çekmiş. Benim yıllığım nerede acaba? Saçlarımı kızıla boyatıyordum o ara, niye acaba? Burnum daha iyiymiş, gençlikten mi acaba?)" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.