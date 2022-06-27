Gülşah İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Gülşah isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

GÜLŞAH İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Gülşah ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Gülşah adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Gülşah isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

GÜLŞAH İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Gülşah ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Güllerin şahı. Varaka'nın sevgilisi, masal kadın.

GÜLŞAH İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Gülşah ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gülşah ismini koymak caizdir.

GÜLŞAH İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Gülşah ismini kullanan 44.379 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Gülşah ismini kullanan 14.654 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Gülşah ismini kullanan 7.792 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Gülşah ismini kullanan 4.260 kişi bulunmaktadır.

GÜLŞAH ADININ ÖZELLİKLERİ

Gülşah ismindekiler, özgürlüğüne düşkün olurlar. Herhangi bir şekilde özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemezler. Zeki, analitik ve hızlı düşünme yeteneği sayesinde, yaptıkları işte başarıyı kolayca yakalarlar. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bilirler. Değişimden, yeni yerler ve yeni insanlar tanımaktan keyif alırlar. Sadakat ve aile kavramı onlar için önemlidir.