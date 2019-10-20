Gülnur Güneş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mgazin takipçileri tarafından meak konusu oldu. Tarkan ve Ebru Gündeş'in düğününde düet yaptığı Gülnur Güneş magazin gündemine bomba gibi düştü. Yiğit Doğan Çelik ile dünyaevine giren Gülnur Güneş günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ankara’da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar verir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi’ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, moda dünyasına kararlı bir giriş yapan Gülnur Güneş, Nişantaşı’nda ki şık butiğinde tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor.

Güneş’in giydirdiği ünlü isimler kendisini düğün töreninde de yalnız bırakmadı. Ünlü modacının düğününde Tarkan ve Ebru Gündeş gibi isimler de kendisine eşlik ettiler.