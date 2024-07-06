Gülizar: Yol Ayrımı'nın çekimleri başladı

Filmde Hicabi karakterini canlandıran İlker Aksum; "Hem iş hem tatildeyiz. Kapodokya yani. Aslı Bekiroğlu ve Cemal Hünal güzel de bir ekip kurduk. Hicabi Kapodokyalı gariban bir aile babası. İyi bir senaryo iyi de yükleniyoruz. İnşallah güzel çıkar, seyircimiz beğensin yeter. Fenomen olacak inşallah" şeklinde konuştu.

Yıllardır tatil için de Kapadokya ya geldiğini belirten İlker Aksum yöresel şiveyi öğrendiğini de söyledi.