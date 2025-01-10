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        Haberler Bilgi Ekonomi Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplama süreci bitiyor! Gülermak Ağır Sanayi İnşaat kaç lot verir, fonu nasıl kullanacak?

        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplama süreci bugün bitiyor! Şirket kaç lot verir?

        Gülermak Ağır Sanayi İnşaat bugün saat 17.00 itibarıyla talep toplama sürecini bitiriyor. 32 milyon 300 bin lon dağıtmaya hazırlanan firmanın kişi başına 4 ile 41 lot arasında vereceği tahmin ediliyor. 'GLRMK' kodu ile borsada işlem görecek firmanın halka arz büyüklüğü 4.8 milyar TL olacak. İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:40
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        • 1

          Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, üç gün sürecek talep toplama sürecini bugün bitiriyor. Eşit dağıtım ile yatırımcısına 32 milyon 300 bin lotu bölecek firma 'GLRMK' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ancak katılım endeksine uygun olacak. İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz detayları...

        • 2

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ TALEP TOPLAMA SÜRECİ BUGÜN BİTİYOR!

          8 Ocak'ta başlayan talep toplama süreci bugün saat 17.00'ye kadar sürecek.

        • 3

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.

        • 4

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

          300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).

          700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).

          1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).

          1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).

          1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).

          2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).

          2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

          3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

        • 5

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firma talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek ancak şu anda net bir tarih açıklanmadı.

        • 6

          GÜLERMAK AĞIR SANAYİ FON KULLANIMI

          Yüzde 45-50 Makine ve ekipman alımı.

          Yüzde 15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.

          Yüzde 25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.

          Yüzde 2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.

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