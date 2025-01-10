Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, üç gün sürecek talep toplama sürecini bugün bitiriyor. Eşit dağıtım ile yatırımcısına 32 milyon 300 bin lotu bölecek firma 'GLRMK' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ancak katılım endeksine uygun olacak. İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz detayları...