Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu

Yapılan bir çalışma, karıncaların rakiplerle tekrar eden karşılaşmalarında yaşadıkları 'olumsuz deneyimleri' hatırladığını gösterdi.

Test edilen karıncalar, daha önce düşmanca olarak değerlendirdikleri bir yuvadan gelen karıncalarla karşılaştıklarında, onlara daha saldırgan davrandı.

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Daha önce yalnızca dostça karıncalarla karşılaştıkları bir yuvadan gelen karıncalara ise daha az saldırganlık gösterdi.

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Almanya'daki Freiburg Üniversitesi'ndeki evrimsel biyologlardan oluşan ekip, iki aşamalı bir deney yürüttü.

Çalışmada karıncalar, kendi yuvalarındaki karıncalarla, düşmanca rakipler 'yuva A' ve 'yuva B' ile karşılaştı. İkinci aşamada, farklı gruplardan gelen karıncaların 'yuva A'dan rakiplerle karşılaştıklarında nasıl davrandığı incelendi.

Daha sonra deney tekrarlanarak, saldırgan ve pasif karıncalar arasındaki karşılaşmalar ayırt edildi.

Deneyin ilk aşamasında düşman yuvadan karıncalarla karşılaşan hayvanlar, diğer iki gruptakilere göre kayda değer derecede daha agresif davrandı.

Ancak bu hayvanlar, pasif bir yuvanın karıncalarıyla bir araya geldiğinde daha sakin bir davranış sergiledi.

Ekip, saldırganlığın düşmanların kokusunu tanımayla bağlantılı olabileceğini ekledi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Volker Nehring, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genellikle böceklerin önceden programlanmış robotlar gibi işlediği fikrine sahibiz. Ancak çalışmamız, karıncaların deneyimlerinden öğrendiğini ve kin tutabildiğini gösteren yeni kanıtlar sunuyor."

Nehring ve ekibi, karıncaların koku alma reseptörlerini deneyimlerine uyarlayıp uyarlamadıklarını bir sonraki aşamada araştırmayı planladıklarını söyledi.

Araştırma Current Biology dergisinde yayımlandı.