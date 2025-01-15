Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 500 binden fazla kişi katıldı ve kişi başına 27 lot düştü. Toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapan firmanın borsada ilk işlem göreceği tarih belli oldu! İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. halka arz sonuçları...