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        Haberler Ekonomi Para Güler Yatırım Holding'de atama - Para Haberleri

        Güler Yatırım Holding'de atama

        Asiye Güler, Ekim 2024 itibarıyla Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:39
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        Güler Yatırım Holding'de atama
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        Murat Güler'in vefatı sonrası Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Asiye Güler; finans, enerji ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde holdingin yönetimini devraldı. Güler, holding bünyesinde bulunan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, ve Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ gibi şirketlerin yönetimini üstlenecek.

        ASİYE GÜREL KİMDİR?

        Asiye Güler, uzun yıllara dayanan iş dünyası tecrübesiyle, Güler Yatırım Holding’in kuruluşundan itibaren stratejik karar alma süreçlerinde aktif rol oynamıştır. Güler, uzun yıllar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., RTA Laboratuvar Ürünleri A.Ş., İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. gibi değerli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Asiye Güler, aldığı sorumlulukla, şirketin büyümesine ve yatırım alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak olup; özellikle finans, enerji ve sağlık sektörlerindeki yatırımları daha da güçlendirmek ve holdingi daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdürecektir.

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