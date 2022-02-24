Ünlü türkücü ikinci kez kansere yakalandı

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Sahneleri bırakan ve ekranlardan uzak olan Güler Işık (55), uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce meme kanserini atlatan Işık, hastalığının yeniden nüksettiğini açıkladı.

Uğur Arslan’ın 'Haber Arası' programına konuk olan Güler Işık, sevenlerinden dua istemeyi ihmal etmedi.

"GÖĞÜS KISMIMDA BİR AĞRI HİSSEDİYORDUM"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Işık, "İlk kez 2015 yılında bu illet hastalığa yakalandım ama çok şükür atlatmıştım. Bir şey yoktu, kontrollerimi yaptırıyordum. Son 1,5 yıldır pandemiden dolayı doğru dürüst kontrollerimi yaptıramadım. Gecikmeli şekilde gittim doktora, biyopsi istediler. O sıralarda zaten göğüs kısmımda bir ağrı sızı hissediyordum." şeklinde konuştu.

DUA İSTEDİ

"Doktora tekrar kontrol için gittim ve sonuç kötü geldi." diyen sanatçı, "Aynı hastalık değil fakat bu sefer de süt kanallarında olan bir rahatsızlık ortaya çıktı. Hem akciğerime hem de karaciğerime sıçramış. Acilen tetkikler yapıldı, kontroller yapıldı. Doktorlar 'Tedavi olmalısın' dedi. Hemen kemoterapiye başladık, Allah'a şükür iyi sonuç veriyor. ‘Yüce Rabbim bunu yeniden atlatmama müsaade edecektir’ diye düşünüyorum. Sevenlerimden dua istiyorum." ifadelerini kullandı.

"PATLAK SİLİKONLA 3 AY YAŞADIM"

Işık, 2019'da kanseri yenmesinin ardından katıldığı programda şunları söylemişti:

* Kanser olduğumu öğrenince kendimi yere attım.

* Göğüs kanserini yenen o süreci yaşayanlara Allah şifalar versin. Sanatçısın bir de saçın, kaşın, kirpiğin hep dökülüyor. Beni inanılmaz etkiledi. Rüyamda koltuk altımdan 3 tane böcekle her şeyin çıktığını gördüm. Umreden döndükten sonra ameliyat olmam lazımdı. Doktoruma 'Bende o hastalık gitti, biliyorum.' dedim. Doktorum koltuk altı lenflerime bakmak istedi. Ameliyattan sonra kontrol edildiğinde, 'Süper, süper, süper! Hiçbir şeyin yok, tertemizsin.' dedi. Böyle geçip, gitti.

* Patlayan silikonla fark etmeden 3 ay yaşadım, hastalığımın başlangıcı olabilir.

* Tesettüre girdikten sonra dinimizi öğrendim. Kadın sesi günah diye şarkı söylemeyi bıraktım.

* 3-4 yıldır hiç şarkı söylemiyorum. Evde kendi kendime söylüyorum ama dışarıda söylemeyi hiç özlemiyorum.