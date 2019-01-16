* Göğüs kanserini yenen o süreci yaşayanlara Allah şifalar versin. Sanatçısın bir de saçın, kaşın, kirpiğin hep dökülüyor. Beni inanılmaz etkiledi. Rüyamda koltuk altımdan 3 tane böcekle her şeyin çıktığını gördüm. Umreden döndükten sonra ameliyat olmam lazımdı doktoruma 'bende o hastalık gitti biliyorum dedim' Doktorum koltuk altı lenflerime bakmak istedi. Ameliyattan sonra kontrol edildiğinde 'süper süper süper hiçbir şeyin yok tertemizsin' dedi. Böyle geçip gitti. Umredeki yaşadığım şeyler Rabb'im herkese nasip etsin.