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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show' yeni sezon tanıtımı yayınlandı. 'Güldür Güldür Show', 11'inci sezonuyla Cumartesi akşamı SHOW TV'de

        Güldür Güldür Show 11'inci sezonuyla Cumartesi akşamı SHOW TV'de

        SHOW TV'nin keyifle izlenen eğlence programı 'Güldür Güldür Show', yeni sezonuyla ekranlara geliyor. İzleyicisini kahkahalara boğan 'Güldür Güldür Show'un 11'inci sezon tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 10.10.2023 - 13:05
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        Güldür Güldür yeni sezon tanıtımı yayınlandı!
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        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW 11'İNCİ SEZONUYLA CUMARTESİ SHOW TV'DE

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı. 7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show' 11'inci sezonuyla kahkahayı yine evinize getiriyor.

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        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        'Güldür Güldür Show' yeni sezonuyla cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de...

        İşte Güldür Güldür Show'un Yeni Sezon Tanıtımı;

        GÜLDÜR GÜLDÜR 346. BÖLÜM FRAGMANI

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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