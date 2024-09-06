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        Haberler Magazin 'Güldür Güldür Show', yeni sezon hazırlıklarına başlandı

        'Güldür Güldür Show', yeni sezon hazırlıklarına başlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' ekibi, yeni sezon tanıtım afişi için bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 06.09.2024 - 13:39
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          Ekran yolculuğuna yıllardır kahkahalarla devam eden 'Güldür Güldür Show', 12'nci sezon için kolları sıvadı.

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          11 sezondur seyircilerin gönlünde taht kuran, yapımını BKM'nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show' ekibi, yeni sezonun tanıtım afişi için bir araya geldi.

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          Ekip olarak kamera karşısında poz veren oyuncuların eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

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          7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show', yakında SHOW TV'de.

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          Onur Atilla ile Hasibe Eren

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          Onur Atilla ile Doğa Rutkay Kamal

        • 8

          Özgün Aydın

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          Onur Atilla ile Onur Buldu

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