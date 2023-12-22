'Güldür Güldür SHOW', Orhan Boran için sahneye çıktı. Bilet geliri, LÖSEV'e bağışlandı
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür SHOW', özel bir skeç hazırladı. Duayen isim Orhan Boran'ı anmak için sahneye çıkan ekip, bilet satışının gelirini LÖSEV'e bağışladı
Yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran
'Güldür Güldür Show', cumartesi akşamları yeni bölümleriyle SHOW TV’de ekrana gelmeye devam ediyor.
Her hafta Beşiktaş Kültür Merkezi'nde seyircilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen 'Güldür Güldür Show', özel bir skeç hazırladı.
Duayen isim Orhan Boran'ı anmak için sahneye çıkan ekip, bilet satışının gelirini LÖSEV'e bağışladı. Orhan Boran'ın alkışlar eşliğinde anıldığı akşamda LÖSEV tarafından Güler Boran ve BKM'ye sertifika takdim edildi.
Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da; Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.