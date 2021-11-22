'Güldür Güldür Show'da duygusal anlar

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sunduğu 'Güldür Güldür Show'un son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı.
Ali Sunal, skeç başlamadan önce seyircilere dönerek, "Aranızda çok zor bir durumda kalan oldu mu?" diye sordu.
"EN ZOR DURUMDA KALDIĞIM AN BABANIZIN KARŞISINDA OLDU"
Seyircilerden biri söz alıp, Kemal Sunal ile anısını anlattı:
“Benim en zor olduğum an sizin babanızın karşısında oldu. Babanız sizi okuldan almaya gelmişti. Ben de o zaman lise ikinci sınıf öğrencisiydim. Kemal Sunal gelmiş, babanızdan imza almak istedim. Ama hiç kağıt yoktu yanımda. Cebimde 20 lira vardı. 20 lirayı çıkardım, ‘Kemal abi buna bir imza atar mısın?’ dedim. ‘Atatürk’ün fotoğrafının olduğu kağıda imza atmam kardeş, git bana kağıt getir’ dedi. Hayatımda hiç o kadar utanmadım. ‘Ne olur beş dakika bekler misiniz’ dedim. Sağ olsun, kırmadı, bekledi, kağıdı getirdim, imzaladı. En zor durumda kaldığım o andır hayatımda, ben 54 yaşımdayım.”
Seyircinin sözlerinden sonra salonda Kemal Sunal uzun süre alkışlandı.
DOĞUM GÜNÜNÜ 10 KASIM'DA KUTLAMIYORDU
3 Temmuz 2000'de vefat eden ve 10 Kasım doğumlu Kemal Sunal, “Atam’ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam” diyerek yaş gününü 11 Kasım’da kutluyordu.
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