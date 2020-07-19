Kemal Sunal'ın 'Kapıcılar Kralı', 'Çöpçüler Kralı' ve 'Şendul Şaban' adlı sinema filmlerini çektiği Cihangir semtindeki Güneşli Sokağı'nın adı Kemal Sunal Sokağı olarak değiştirildi. Beyoğlu Belediyesi Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda adı değiştirilen sokağın sakinleri hem mutlu hem de biraz tedirgin. Mehmet Çalışkan, Habertürk 'Haftanın Portresi'nde Kemal Sunal'ın filmlerinin neden o sokakta çekildiğini ve sakinlerinin tedirginliğinin nedenini yazdı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Kapıcılar Kralı'... 1977

'Çöpçüler Kralı'... 1978

'Şendul Şaban'... 1985

Ortak özelliklerinden biri Kemal Sunal filmleri olmaları. Diğer bir ortak özellikleriyse Cihangir semtindeki Güneşli Sokağı'nda çekilmeleri.

Daha doğrusu eski Güneşli Sokak.

Çünkü sokağın adı, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda Kemal Sunal Sokağı olarak değiştirildi.

Böylelikle Çiftehavuzlar ve Tuzla'dakiyle birlikte İstanbul'da Kemal Sunal'ın adını taşıyan sokak sayısı üç oldu.

Sokak adının yazıldığı tabela henüz asılmamış ama sakinleri heyecanlı. Heyecanlı sakinler arasında az biraz tedirginlik duyanlar da var. Sokakta kafesi ve bakkalı olanlar, adının Kemal Sunal olarak değiştirilmesiyle sokağı görmeye gelecek olanların işlerine katkı sağlayacağını düşünüyor.

Her ne kadar Kemal Sunal'ın bu payeyi hak ettiğini ve alınan kararı desteklediklerini söyleseler de kiracı olarak bulunanlar, sokağın ünlenmesinin kira artışına neden olabileceği endişesi içinde.

Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 1950'den sonra Anadolu'dan İstanbul'a yoğun göç başladı.

Taşrada geçim derdinde olup çocukları için iyi bir gelecek sağlama adına 'Taşı toprağı altın' olan İstanbul'a gelenlerin en kolay bulduğu işlerden biri apartman kapıcılığıydı.

Zira İstanbul'un silüetini hızla değiştiren apartmanların çoğalmasıyla kapıcılık mesleği iyiden iyiye yaygınlaştı. Ekonomik ve kültürel anlamda daha alt tabakada görülen kapıcılar, apartman yöneticileri ve sakinleri için her işlerine koşturabilecekleri şehirdeki 'Yeni çocuk'tu.

Öyle ki kapıcılarla apartman sakinleri arasındaki didişme ve adı konulamayan mücadele toplum kültürünün bir parçası haline geldi.

Kapıcılar Kralı Seyit

Umur Bugay, sokak yaşamını ve toplumsal ilişkileri gözlemleme konusunda oldukça yetkin bir senaristti. Dönemin toplumsal yaşamını apartman yöneticisi - apartman sakini - kapıcı' ilişkileri üzerinden gözler önüne seren 'Kapıcılar Kralı', 'insanın insana ettikleri'ne eleştirel bir bakış açısı sunmasıyla da pek değerli bir hikâyeye sahipti. O değerin geniş kitlelerle paylaşılması için yapımcı Arif Keskiner ile Abdurrahman Keskiner'in çekmeye karar vermesiyle ortaya Türk sinemasının ödüllü filmlerinden biri çıktı.

Saf görünüşlü ancak işini bilir bir kapıcı olan 'Seyit'in "Karaman'ın koyunu, sonra çıkar oyunu'nun bir örneği olarak apartmanın % 51'ini satın almasını konu edinen 'Kapıcılar Kralı'nı yönetmesi için Keskiner Kardeşler, Zeki Ökten ile anlaştı. Sonra da filmin oyuncu kadrosu oluşturuldu;

Kemal Sunal (Kapıcı Seyit)

Bilge Zobu (Yönetici Zafer)

Sevda Ferdağ (Apartman sakini, hırsız)

Şevket Altuğ (Sarhoş)

Sevil Üstekin (Seyit'in eşi Hacer)

Can Kolukısa (İlk yönetici Fehmi)

Feridun Çölgeçen (Übeyit Bey Amca)

Özcan Özgür (Hırsız Mahir)

Zeki Ökten, 'Kapıcılar Kralı'nı başta Nişantaşı'nda çekmeyi planladı. Ne var ki çekim izni almak için görüştüğü apartmanların yöneticileri ve sakinleri, gürültü olacağı, huzurlarının kaçacağı gerekçesiyle 'Hayır' dedi. Ökten, bunun üzerine öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir semtindeki Güneşli Sokak'a gitti.

Selahattin Zeren Apartmanı'nın yöneticisi ve sakinleri çekim için izin verince set kuruldu.

Apartmanın kapıcısı, taşradan göç eden 3 çocuklu Seyit'ti.

Umur Bugay, bunun üzerine hem Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin adını 'Seyit' olarak değiştirdi hem de Zeki Ökten'den kapıcı dairesinin olduğu gibi muhafaza edilerek görüntülenmesini istedi.

Ayrıca apartmanın gerçekteki kapıcısı Seyit'in yaşları uygun olan iki çocuğu filmdeki 'Seyit'in çocuklarını canlandırdı.

'Kapıcılar Kralı'nın seti Cihangir'de öylesine büyük bir ilgi uyandırdı ki, oyuncuları yakından görmek isteyenlerin oluşturduğu kalabalık yüzünden çekimler sık sık aksasa da birkaç günlük rötarla tamamlandı.

Arif Keskiner ile Abdurrahman Keskiner, 'Seyit'in bir emekçi olması vesilesiyle 1977'nin 1 Mayıs'ında gösterime çıkardığı 'Kapıcılar Kralı', 14'üncü Antalya Film Festivali'nde 'Kara Çarşaflı Gelin'in ardından 'En İyi İkinci Film' seçildi. Ayrıca iki önemli kategoride Altın Portakal' kazandı.

* En İyi Yönetmen (Zeki Ökten)

* En İyi Erkek Oyuncu (Kemal Sunal)

Umur Bugay'ın ekonomik ve kültürel anlamda alt tabakada görülen başka bir karakterin de toplumda yer tutma çabasının hikâyesi vardı.

'Çöpçüler Kralı'...

'Kapıcılar Kralı'nın çok izlenmiş olması, sinema çevrelerince takdir görmesi ve Antalya Film Festivali'nde ödüllendirilmiş olması Umur Bugay - Zeki Ökten birlikteliğini 'Çöpçüler Kralı'na da taşıdı.

Arif Keskiner ile Abdurrahman Keskiner, o yıl paralarını 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın çekimlerine yatırdığı için 'Çöpçüler Kralı'nın yapımcılığını Ertem Eğilmez üstlendi.

'Kapıcılar Kralı'ndaki performansıyla 'Çöpçüler Kralı'nda da başrol doğal olarak Kemal Sunal'ındı;

Kemal Sunal (Apti Şakrak)

Şener Şen (Zabıta Şakir)

Ayşen Gruda (Hacer)

İhsan Yüce (Hacer'in Babası)

Erdal Özyağcılar (Hacer'in Büyük Ağabeyi)

Türker Tekin (Kapıcı İsmail)

İlyas Salman (Kapıcı Şemsi)

'Çöpçüler Kralı' da tıpkı 'Kapıcılar Kralı'nda olduğu gibi toplumda hor görülen bir karakterin hikâyesi, mahalle hayatı ve aile ilişkileriyle bezeli zemin üzerine oturtularak çekildi. 'İnsanın insana ettiği'nin yanına dönemin ülke ve şehir yönetiminden sorumlu kişilere yöneltilen eleştirisel bakış da eklendi.

'Zabıta Amiri Şakir', mahallenin en yüksek mülki amiridir. Mahalle esnafını, görevinin verdiği yetki sınırlarını aşarak zorlamaktadır. Zorladığı biri daha vardır; mahallenin çöpçüsü 'Apti Şakrak'...

'Apti Şakrak' kendi halindedir. Hayata dair en büyük arzusu mahalledeki evlerde temizlikçilik yapan 'Hacer' ile evlenerek boy boy çocuk sahibi olmaktır.

'Zabıta Amiri Şakir' de 'Hacer'e âşıktır.

Ne var ki o bir zabıta amiridir, annesi 'Hacer' ile evlenmesine şiddetle karşı çıkar. Çünkü oğlunun dengi değildir.

'Hacer' için zabıta amiri mi yoksa çöpçü mü?

'Çöpçüler Kralı'ndaki eleştirel bakışlardan biri yağ ve tüp gibi temel ihtiyaç malzemeleri için oluşan uzun kuyruklardı.

'Çöpçüler Kralı' da 'Kapıcılar Kralı'nın çekildiği Güneşli Sokak'ta çekildi. Sokağın dokusu filmin hikâyesi için oldukça uygun bir yerdi.

Sokak sakinleri, 'Kapıcılar Kralı'nda her ne kadar oyuncuları yakından görme adına çekimleri zorlaştırmış olsalar da film seti konusunda deneyimliydi.

Film, başka bir sokakta çekilseydi de sakinleri aynı şekilde aynı nedenden dolayı çekimleri zaten zorlaştıracaktı.

Üstelik Zeki Ökten, hem sokak arayışında bulunmayacak hem de izin almak için uğraşmayacaktı.

Çöpçüler Kralı Apti Şakrak

'Çöpçüler Kralı' da tıpkı 'Kapıcılar Kralı' gibi Antalya Film Festivali'nde iki 'Altın Portakal' kazandı.

* En İyi Senaryo (Umur Bugay)

* En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Şener Şen)

Güneşli Sokak, 1985'te üçüncü kez bir sinema filminin çekimlerine ev sahipliği yaptı.

Üstelik film, yine bir Kemal Sunal filmiydi.

Üstelik filmdeki ana karakterlerden biri, önceki iki filmde olduğu gibi yine Ayşen Gruda'daydı.

'Şendul Şaban'...

Filmin yönetmenliğini de yapan Kartal Tibet, yazdığı hikâyeyi kadınların çalışma hayatında daha etkin olmaya başlamasının zemini üzerine kurdu. Bu zemin üzerinde yer alan karı - kocanın girdikleri iddia sonucu yaşananların hikâyesini beyazperdeye şu oyuncularla yansıttı;

Kemal Sunal (Şaban)

Nevra Serezli (Necla)

Halit Akçatepe (Ali)

Ayşen Gruda (Ayşen)

'Şaban' ile 'Ali' bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. 'Necla' ise 'Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı - koca bu konuda iddiaya girer. 'Necla' ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. 'Necla' evin erkeği, 'Şaban' ise evin hanımı olmuştur. Fakat her ikisi de mutsuzdur.

Kemal Sunal'ın adının verilmesi kıymetlidir. Sunal'ın 3 filmini çektiği Güneşli Sokağı'nın adı Kemal Sunal Sokağı olarak değiştirilmesi kıymetli olana ayrı bir kıymet kattı. Kıymetli olana ayrı bir değer katılması ise Kemal Sunal'a bu payenin belediye seçimlerinin olmadığı bir dönemde verilmesi. Kemal Sunal'a bu paye, seçim zamanı seçmenin sempatisini kazanmak için değil, içten gelerek verildi. Sanatçının eşi Gül Sunal ile oğlu Ali Sunal, Kemal Sunal'a verilen payenin belediye seçiminin olmadığı bir dönemde verilmesinin önemine dikkat çekerek Beyoğlu Belediyesi Meclisi'ne teşekkür etti.